Qualifier Fucsovics naar finale tennistoernooi Rotterdam

De Hongaarse qualifier Marton Fucsovics heeft zich op het ABN AMRO World Tennis Tournament geplaatst voor de finale. De nummer 59 van de wereld was zaterdagavond met 6-4 6-1 de meerdere van de Kroaat Borna Coric.

De 29-jarige Fucsovics, die in Rotterdam al zes duels op een rij heeft gewonnen, kan zondag zijn tweede titel veroveren. Drie jaar geleden was hij de sterkste op het graveltoernooi van Genève.

Fucsovics neemt het in de eindstrijd op tegen Andrej Roeblev. De als vierde geplaatste Rus versloeg zaterdagmiddag al de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets.

Fucsovics doet voor de derde keer mee in Rotterdam; in 2019 haalde hij de laatste acht, vorig jaar verloor hij in de eerste ronde.