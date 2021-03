Roeblev ten koste van Tsitsipas naar finale tennistoernooi Ahoy

Andrej Roeblev heeft zich ten koste van Stefanos Tsitsipas geplaatst voor de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De als vierde geplaatste Rus was in Ahoy de Griekse nummer 2 van de plaatsingslijst met 6-3 7-6 (2) de baas.

Voor de 23-jarige Roeblev, die na ruim anderhalf uur zijn eerste wedstrijdpunt benutte met een volley, was het al zijn negentiende zege op rij op het niveau van ATP 500-toernooien. Hij won vorig jaar de toernooien van Wenen, Sint-Petersburg en Hamburg.

Zondag neemt Roeblev het in de finale op tegen de Kroaat Borna Coric of Marton Fucsovics uit Hongarije.