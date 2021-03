Schulting en Poutsma bereiken finale 500 meter, Velzeboer valt

Suzanne Schulting krijgt zaterdag de kans op haar tweede wereldtitel van de dag in Dordrecht. De Nederlandse shorttrackster bereikte in de Optisport Sportboulevard op overtuigende wijze de finale op de 500 meter. Schulting won de tweede halve finale. Xandra Velzeboer ging daarin onderuit en ontbreekt in de eindstrijd.

Selma Poutsma, de derde Nederlandse deelneemster, was de snelste in de eerste halve eindstrijd en komt Schulting dus in de finale tegen.

De 23-jarige Schulting won eerder op zaterdag goud op de 1500 meter. Daarmee gaat ze aan de leiding in het klassement. Schulting is titelverdedigster bij de WK.