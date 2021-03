Schulting op WK met overmacht naar finale 1500 meter

Suzanne Schulting heeft zich bij de wereldkampioenschappen shorttrack op overtuigende wijze geplaatst voor de finale op de 1500 meter. De Nederlandse titelfavoriete nam in de tweede halve finale zeven ronden voor het einde de koppositie over en stond die niet meer af. Schulting reed ver weg bij de anderen.

De twee andere Nederlandse deelneemsters, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer, finishten in dezelfde halve finale als Schulting als tweede en derde. Poutsma is daarmee ook zeker van een plek in de eindstrijd. Velzeboer moet afwachten of haar tijd genoeg is om ook aan de finale mee te mogen doen.