Schulting pakt ook op 500 meter overtuigend wereldtitel

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft zaterdag ook op de 500 meter de wereldtitel behaald. De Nederlandse bleef in de Optisport Sportboulevard Dordrecht haar Italiaanse rivale Arianna Fontana in de finale voor. Selma Poutsma bezorgde Nederland met het brons nog een medaille.

Schulting verzekerde zich eerder op de dag al van de wereldtitel op de 1500 meter, waardoor ze in het klassement riant aan de leiding gaat. Zondag volgen in het individuele toernooi de 1000 meter en de superfinale over 3000 meter.

Schulting won het WK in 2019 in Sofia voor het eerst. Vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door.

Het deelnemersveld is in Dordrecht wel flink gedevalueerd. De shorttrackers uit Japan, China, Zuid-Korea en Groot-Brittanniƫ zijn vanwege restricties rond het coronavirus niet naar Nederland gekomen voor de strijd om de wereldtitels.