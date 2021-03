Shorttracker Hoogerwerf grijpt naast WK-medaille op 500 meter

Shorttracker Dylan Hoogerwerf heeft geen WK-medaille overgehouden aan de 500 meter. De Nederlander eindigde in de finale in Dordrecht als vierde. Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat waren eerder in het toernooi al uitgeschakeld op de kortste afstand.

De wereldtitel op de 500 meter ging naar de Hongaar Shaoang Liu. Semen Elistratov uit Rusland werd tweede en het brons ging naar de Italiaan Pietro Sighel.

De Laat eindigde eerder op zaterdag als tweede op de 1500 meter en staat nu vierde in de tussenstand met 21 punten. De Canadees Charles Hamelin en Shaoang Liu leiden met 36 punten. Elistratov volgt op de derde positie met 34 punten.