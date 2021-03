Skiër Kriechmayr wint afdaling in Saalbach

De Oostenrijkse wereldkampioen Vincent Kriechmayr heeft zaterdag in eigen land de afdaling om de wereldbeker van Saalbach-Hinterglemm gewonnen. Kriechmayr troefde de Zwitser Beat Feuz en de Oostenrijker Matthias Mayer af.

Vrijdag was de afdaling in Saalbach nog gestaakt vanwege de dichte mist. De Italiaan Dominik Paris leidde op dat moment voor Kriechmayr. Paris eindigde zaterdag als vierde.

Voor de 29-jarige Kriechmayr is het de negende wereldbekerzege uit zijn carrière. Dit seizoen staat de teller op drie. Hij won eerder twee super-G’s. Op het WK in Cortina d’Ampezzo won Kriechmayr vorige maand goud op de afdaling en de super-G. In de tussenstand van wereldbeker afdaling behoudt Feuz de leiding na zeven manches. In de algemene wereldbeker blijft de Fransman Alexis Pinturault de leider. Hij startte niet op de afdaling.