Tennisster Kvitova pakt met overmacht titel in Doha

De Tsjechische tennisster Petra Kvitova heeft met groot vertoon van macht het WTA-toernooi van Doha gewonnen. De als vierde geplaatste Kvitova liet in de finale in 66 minuten Garbiñe Muguruza uit Spanje met 6-2 6-1 kansloos. Het betekende een herhaling van de finale van 2018, toen Kvitova in drie sets won.

Kvitova troefde de Spaanse, die vrijdag nog een walk-over had gekregen van Victoria Azarenka, op alle fronten af. De nummer 10 van de wereld benutte vijf van haar negen breakpoints en won bijna twee derde van de punten op haar eerste opslag. Muguruza verzilverde slechts één breakkans en won nog niet eens de helft van de punten op haar eerste service.

Vorig jaar verloor de 30-jarige Kvitova, die voor de 28e keer de beste was op een WTA-toernooi, in Doha nog in de eindstrijd van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.