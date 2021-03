Titelhouder Van Gerwen naar laatste 16 op UK Open darts

Titelhouder Michael van Gerwen heeft zich zonder moeite bij de laatste zestien geschaard op het UK Open. Van Gerwen was in Milton Keynes met 10-4 duidelijk te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic. Ook Martijn Kleermaker bereikte de volgende ronde door Callan Rydz met 10-6 te kloppen.

Eerder op de dag was Dirk van Duijvenbode kansloos tegen Jimmy Clayton uit Wales. Het werd 10-3. Danny Noppert verloor met 10-8 van de Engelsman Dave Chisnall en Ron Meulenkamp moest met 10-7 zijn meerdere erkennen in de Schot Alan Soutar.

Van Gerwen won het toernooi vorig jaar door in de finale Gerwyn Price met 11-9 te verslaan. Ook in 2015 en 2016 was hij de sterkste op het UK Open.

Het toernooi duurt tot en met zondag.