Titelverdedigster Visser als snelste naar halve finales 60 horden

Nadine Visser heeft een flitsende start gemaakt op de 60 meter horden bij de EK indooratletiek. De regerend Europees kampioene plaatste zich als snelste voor de halve finales. Ze won haar serie in 7,92 en aan die tijd kwamen haar concurrenten in de andere vijf heats niet.

Visser snelde eind februari in Madrid naar een tijd van 7,81 seconden. Het was niet alleen een Nederlands record, maar ook de beste tijd van een Europese atlete in dit indoorseizoen. De 26-jarige Noord-Hollandse is de topkandidate voor het goud in Torun.

Zoë Sedney kwalificeerde zich ook voor de halve finales. Het pas 19-jarige talent eindigde in 8,01 als tweede in haar heat en plaatste zich direct voor de volgende ronde. De halve finales en de finale van de 60 horden zijn zondag.

“Het was vooral de bedoeling scherp te worden en het gevoel te krijgen”, zei Visser na haar race. “Morgen moet het gewoon wat scherper. Het is een beetje vervelend dat de halve finale en finale op dezelfde dag plaatsvinden, maar dat is voor iedereen hetzelfde.”

In haar serie was ook goed te zien dat Visser de horderace over 60 meter, hoe kort ook, iets anders indeelt. In acht stappen is ze bij de eerste horde en daar springt ze dan van iets grotere afstand overheen, zodat ze na de landing kort achter het hekje beter kan doorversnellen. “Nu goed rusten, dan kan het zeker nog sneller.”

Koen Smet slaagde erin zich te plaatsen voor de halve finales van de 60 meter horden bij de mannen. De vierde plaats in zijn serie volstond om nogmaals in actie te komen in de Arena van Torun. Smet liep 7,80 en ging naar eigen zeggen niet voluit. Hij scherpte dit seizoen zijn persoonlijk record aan tot 7,65.