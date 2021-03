Vloon met 5,70 meter naar EK-finale polsstokhoogspringen

Menno Vloon heeft zich op de EK indooratletiek in het Poolse Torun geplaatst voor de finale van het polsstokhoogspringen. De Zaandammer was de enige atleet die een hoogte van 5,70 meter in zijn eerste poging bedwong en daarmee eindigde hij bovenaan in de kwalificatie.

De Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis had voldoende aan een sprong over 5,60 om zich eveneens te kwalificeren.

Vloon (26) sprong een week geleden bij een springgala in het Franse Aubière een Nederlands record van 5.96 meter. Dat was liefst 15 centimeter hoger dan zijn vorige record. De atleet durfde al hardop te dromen over de magische grens van 6 meter.

Hij keek vooraf toch met de nodige vrees uit naar de kwalificaties. Op zowel de WK van 2019 in Doha als de WK van 2017 in Londen blesseerde hij zich bij zijn eerste sprong.