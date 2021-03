Atleet Smet naar finale 60 meter horden

Koen Smet is bezig aan een sterk EK indooratletiek. De Amsterdammer haalde op de titelstrijd in het Poolse Torun de finale van de 60 meter horden. De elfvoudig Nederlands kampioen (outdoor meegerekend) deed dat op basis van zijn tijd van 7,69.

Smet kwam in zijn serie van de halve finales als derde over de meet. De eerste twee waren zeker van de finale, voor Smet was zijn tijd van belang. Hij bleek uiteindelijk de snelste nummer 3. De finale is zondagavond.

De Fransman Wilhem Belocian was met 7,49 de snelste in de halve finales.