Atlete Samuel sprint naar finale 60 meter

Atlete Jamile Samuel heeft zich toch weer bewezen als sprintster op een groot toernooi. De 28-jarige Amsterdamse, die al meer dan tien jaar op het hoogste niveau acteert, bereikte op de EK indoor in het Poolse Torun de finale van de 60 meter. Samuel finishte in haar heat van de halve finales als derde. Die klassering leverde geen directe finaleplek op, maar met 7,26 hoorde ze bij de twee snelste atletes die op basis van hun tijd een ticket voor de eindstrijd op zondagavond verdienden.

Net als veel andere sporten heeft atletiek ook de ‘hot seat’ ingevoerd. Samuel moest na haar race op een stoeltje wachten op de uitkomst van de laatste halve finale. “Veel te spannend allemaal, maar dat heb ik wel vaker”, zei de sprintster, die snode plannen heeft voor de finale. “Iedereen zit dicht op elkaar. Titelverdedigster Ewa Swoboda doet niet mee en ook de Britse Dina Asher-Smith is er niet, dus volgens mij ligt het open en kan het heel spannend worden.”

Wil ze op haar best zijn in de finale, dan moet de start beter. “Ik moet iets grotere passen maken meteen na de start, dan lukt het vaak om netter door te lopen naar de finishlijn”, aldus Samuel, die zelf de tel kwijt is van het aantal grote kampioenschappen waaraan ze meedeed. “Dit is mijn vierde EK indoor, dat weet ik wel. En in 2015 heb ik ook de finale gehaald van de 60 meter. In 2010 deed ik mijn eerste EK outdoor bij de senioren en sindsdien was ik er bijna alle toernooien bij, dus het zijn er best veel. Ik was ook op de Olympische Spelen van 2012 in Londen en 2016 in Rio.”

Haar grootste succes vierde ze op de EK van 2018 in Berlijn. Daar won ze brons op de 200 meter en dat was haar eerste individuele medaille. Goud en zilver heeft ze ook; die behaalde ze met de estafetteploeg op de 4×100 meter op de EK’s van 2016 en 2018. “Ik ben periodes minder gemotiveerd geweest. Dat kwam door blessures en dat doet mentaal wel wat met je. Maar ik heb een goed team om me heen en hier sta ik toch maar weer in de finale en dat vind ik wel heel mooi. Ik geniet ervan.”

De halve finales waren voor Naomi Sedney het eindstation. Zij kwam in haar heat van de halve finales als vijfde over de finish in 7,35 en was daarmee uitgeschakeld. De Zwitserse Ajla del Ponte bereikte in 7,19 als snelste de finale.