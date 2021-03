Darter Van Gerwen onderuit in halve finales op UK Open

Darter Michael van Gerwen heeft het in de halve finales van het UK Open niet gered. De titelverdediger ging in Milton Keynes met 11-5 onderuit tegen de Engelsman Luke Humphries. Beide spelers eindigden met een gemiddelde van ruim boven de 100 punten. Humphries kwam uit op 107.41 en Van Gerwen sloot de partij af met een gemiddelde van 106.27.

Van Gerwen had eerder op zondag in de kwartfinales met 10-7 gewonnen van Krzysztof Ratajski uit Polen. Humphries, de nummer 41 van de wereldranglijst, was zaterdag in de achtste finales ook al te sterk voor Martijn Kleermaker (10-4).

Van Gerwen, de huidige nummer 2 van de wereld, won het toernooi vorig jaar door in de finale Gerwyn Price met 11-9 te verslaan. Ook in 2015 en 2016 was hij de sterkste op het UK Open.

Voor de winnaar ligt zondagavond een cheque klaar van circa 115.000 euro.