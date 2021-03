Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft zich niet kunnen onderscheiden op de EK indoor in het Poolse Torun. De Zaandammer, die een dikke week geleden bijna de 6 meter aantikte en het Nederlands record met 15 centimeter verbeterde naar 5,96, kwam er in de finale niet aan te pas. Hij reikte tot 5,70. Drie sprongen op 5,80 mislukten. Zijn tegenvallende hoogte was goed voor de gedeelde vijfde plaats.