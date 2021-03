Goud lonkt voor Visser en estafetteteams op EK indoor

Nadine Visser wil op de slotdag van de EK indooratletiek in de Poolse stad Torun haar Europese titel op de 60 meter horden prolongeren. De atlete was zaterdag met 7,92 al de snelste in de series. Ze moet zondag eerst nog door de halve finales zien te komen.

Goud lonkt ook voor de estafetteploegen op de 4×400 meter. De Nederlandse teams kregen een uitnodiging voor de EK indoor dankzij de tijden van de atleten individueel. Met Europees kampioene Femke Bol en Lieke Klaver, de nummer vijf in de finale van de 400 meter, is de vrouwenploeg favoriet.

Dat geldt eveneens voor de mannen met Tony van Diepen, Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber in de ploeg. Dit trio liep de finale van de 400 meter, met als resultaat zilver voor Van Diepen en brons voor Bonevacia.

Menno Vloon gaat op jacht naar een medaille bij het polsstokhoogspringen. De Zaandammer plaatste zich met 5,70 meter overtuigend voor de finale, waarin hij het onder meer opneemt tegen de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis. Vloon sprong een week geleden een Nederlands record van 5,96 meter.