Krajicek denkt dat volgend jaar alles weer als vanouds is

De finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament tussen Andrej Roeblev en Marton Fucsovics wordt zondagmiddag gespeeld in een leeg en stil Ahoy. Toernooidirecteur Richard Krajicek denkt dat alles volgend jaar weer als vanouds is en tennisfans dus ook gewoon weer welkom zijn.

“Ik denk en hoop het wel, maar dat dacht ik vorig jaar ook over deze editie”, aldus Krajicek. “De eerste berichten over het vaccin zijn in ieder geval bemoedigend. De energie van het publiek heb ik tijdens deze editie het meest gemist. De deelnemers zijn natuurlijk topsporters, maar óók entertainers.”

Voor Krajicek is het ook een heel andere week geworden dan gebruikelijk; liep hij normaal in zijn kostuum allerlei bijeenkomsten af, nu draagt hij voornamelijk vrijetijdskleding en sneakers. Hij is deze week vooral het aanspreekpunt voor de spelers en hun team en de aanwezige pers. “Ik heb dit jaar veel meer tijd om met spelers en coaches te praten”, aldus Krajicek. “En we hebben waar mogelijk wat dingen, zoals seminars, online verzorgd.”

Tennis kijken langs de baan deed Krajicek bewust minder. “Ik ben alleen vorig weekend bij de kwalificaties even op het centercourt gaan kijken. Maar ik vind het er vooral heel erg gaaf uit zien op televisie.” Het centercourt werd als het ware omgetoverd tot een televisiestudio, om de mensen voor de buis zoveel mogelijk kijkplezier te bieden.

Krajicek hoopt echter dat dat eenmalig is en dat hij volgend jaar weer meer dan 100.000 toeschouwers kan verwelkomen. “Op de big points en de belangrijke momenten mis je de fans echt. En de wisselwerking tussen het publiek en de speler bij een mooie bal hoort er gewoon bij”, aldus Krajicek, die tijdens de corona-editie ook tot nieuwe inzichten is gekomen.

“Neem bijvoorbeeld de persconferenties, die we dit jaar online – via Zoom – deden. Een Engelse journalist kon Andy Murray vanuit Engeland interviewen en dat verrijkt het toernooi alleen maar. En we hebben dit jaar geen lijnrechters; of die volgend jaar terugkeren, is een lastige kwestie. Nu heb je helemaal geen discussie met het nieuwe systeem, maar ik vond de challenges ook wel wat extra’s met zich meebrengen.”

Het prijzengeld is dit jaar aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Vorig jaar streek de winnaar nog 406.840 euro op, dit jaar bedraagt de cheque ‘slechts’ 89.265 euro. “De winnaar krijgt 80 procent minder dan gebruikelijk, terwijl de spelers in de eerste rondes minder inleveren”, aldus Krajicek. “Maar dat wordt allemaal opgelegd door de ATP en daar hebben wij dus niks over te zeggen.”

Volgens Krajiek heeft tijdens het toernooi geen speler positief getest op het coronavirus. De deelnemers verbleven in een bubbel, die het hotel en een deel van Ahoy betrof.