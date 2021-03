Kuipers fluit duel tussen Juventus en Porto

Scheidsrechter Björn Kuipers is door de Europese voetbalbond UEFA aangewezen om het duel in de Champions League tussen Juventus en FC Porto te fluiten. De ploegen uit Italië en Portugal treffen elkaar dinsdag in Turijn voor de return in de achste finales. In het eerste duel was Porto met 2-1 te sterk voor de ploeg van onder anderen Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt.

Kuipers wordt in Italië bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Pol van Boekel is de VAR van dienst.