Nederlandse atletiekploeg eerste in medailleklassement op EK

De Nederlandse atletiekploeg heeft de EK indooratletiek in het Poolse Torun afgesloten op de eerste plaats in het medailleklassement. De ploeg won vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons. Met die zeven medailles bleef Nederland Portugal en Groot-Brittanniƫ op de medaillespiegel voor. De Britten veroverde wel de meeste medailles, twaalf, maar slechts twee daarvan waren goud.

Het is voor het eerst dat Nederland bovenaan eindigt in het medailleklassement op een EK indoor. Twee jaar geleden in Glasgow eindigde het Nederlandse team met vijf medailles als zesde. Toen was er ook goud voor Nadine Visser, die haar titel prolongeerde. Daarnaast veroverde Nederland zilver (Dafne Schippers) en drie keer brons.

Tot dit toernooi was de meest succesvolle editie voor Nederland die van 1989 in Den Haag. Daar pakte de ploeg toen drie keer goud met Nelli Cooman op de 60 meter, Elly van Hulst op de 3000 meter en Emiel Mellaard bij het verspringen.