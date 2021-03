Nederlandse shorttrackmannen pakken ook WK-goud op relay

De Nederlandse shorttrackers hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht verzekerd van de titel op het onderdeel aflossing. In de finale in de Optisport Sportboulevard Dordrecht bleven Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma en Jens van ’t Wout de Hongaarse rijders voor. Het brons ging naar Italië.

Eerder pakten ook de Nederlandse vrouwen goud op de relay. Het was voor de mannen, die in het individuele toernooi teleurstelden, de eerste gouden WK-medaille op de aflossing sinds de WK in 2017 in Ahoy.