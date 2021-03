Russische tennisser Roeblev pakt titel in Rotterdam

De Rus Andrej Roeblev heeft het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam gewonnen. De als vierde geplaatste Roeblev, de nummer 8 van de wereld, was in de finale in twee sets te sterk voor de Hongaarse qualifier Marton Fucsovics: 7-6 (4) 6-4.

Roeblev benutte na een uur en 50 minuten zijn tweede wedstrijdpunt; na een sterke service sloeg hij een winnende forehand in de open hoek.

De finale kende slechts één servicebreak; Roeblev kwam in de tweede set met 2-0 voor en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de eerste set draaide het na de nodige spannende servicegames uit op een tiebreak, waarin de agressief spelende Roeblev zijn beste tennis speelde.

“Maandagochtend speelde je al een dubbelwedstrijd en je speelde zo sterk. Toen dacht ik: Roeblev gaat het toernooi makkelijk winnen”, zei toernooidirecteur Richard Krajicek na afloop van de finale met een knipoog.

Roeblev, die de hele week slechts één set verloor, is de eerste Russische winnaar sinds Michail Joezjny in 2007. Hij is de opvolger van de Fransman Gaël Monfils, die de afgelopen twee edities wist te winnen. Monfils was er dit jaar niet bij. Ook Rafael Nadal, die als eerste geplaatst zou zijn, meldde zich kort voor de start af. Daniil Medvedev, die na de afmelding van Nadal de topfavoriet was, verloor al in de eerste ronde.

De 23-jarige Roeblev is al twintig duels op een rij ongeslagen op ATP 500-niveau. Vorig jaar won hij in dezelfde categorie als het toernooi van Rotterdam al in Hamburg, Sint-Petersburg en Wenen.

Voor Roeblev is het zijn achtste ATP-titel. Fucsovics, de mondiale nummer 59, blijft op één eindzege staan. Roeblev verdiende 89.265 euro met zijn titel. Vorig jaar was de cheque nog 406.840 euro, maar door het coronavirus werd het prijzengeld flink teruggeschroefd.

Het toernooi van Rotterdam werd van februari verplaatst naar maart. Het evenement werd gespeeld zonder publiek en het centercourt werd omgebouwd tot een grote televisiestudio om de kijkers thuis zoveel mogelijk kijkplezier te kunnen bieden.