Samuel spurt naar brons op 60 meter bij EK indoor

Atlete Jamile Samuel heeft brons veroverd op de 60 meter bij de EK indooratletiek in het Poolse Torun. Na een flitsende start liep ze goed door en zette 7,22 op de klokken. Het zilver was voor de Finse Lotta Kemppinen, die dezelfde tijd achter haar naam kreeg als Samuel. De Zwitserse Ajla Del Ponte won het goud in de beste tijd van het jaar: 7,03.

Voor Samuel is het de tweede individuele medaille op een groot toernooi. Ze won ook brons op de 200 meter bij de EK outdoor van 2018 in Berlijn. Goud en zilver heeft ze ook; die behaalde ze met de estafetteploeg op de 4×100 meter op de EK’s van 2016 en 2018