Schulting: dit overtreffen zal wel heel lastig worden

Suzanne Schulting beseft dat de ogen in de shorttrackwereld richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking op haar gericht zijn. De Nederlandse shorttrackster zorgde dit weekeinde bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht voor een unicum door alle afstanden te winnen.

“Het zal wel lastig worden dit te overtreffen”, aldus een lachende Schulting, die zaterdag de 1500 en 500 meter op haar naam schreef en het succes zondag compleet maakte door ook de 1000 en 3000 meter te winnen en ook nog eens goud te pakken met de aflossingsploeg.

Het toernooi was door de afwezigheid van shorttracksters uit Azië en Groot-Brittannië (vanwege restricties rond het coronavirus) wel gedevalueerd. “Maar ook als zij erbij waren geweest had ik het toernooi naar me toe kunnen trekken. Als ik ook alle individuele afstanden had gewonnen als iedereen wél had meegedaan, had ik dat wel heel bijzonder gevonden”, vertelde Schulting, die het niet erg vindt dat ze als grote favoriete naar de Spelen gaat. “Er wordt sowieso naar mij gekeken, maar er wordt ook naar de Koreanen en Canadezen gekeken. Ik weet zeker dat ik een kanshebber ben om op elke afstand goud te pakken. En het is ook prima dat jullie en anderen dat denken.”