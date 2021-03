Schulting ook op 1000 meter eenvoudig naar halve finales

Suzanne Schulting is de slotdag van de wereldkampioenschappen shorttrack in Dordrecht uitstekend begonnen. De Nederlandse klassementsleidster plaatste zich op de 1000 meter eenvoudig voor de halve finales. Schulting reed in de vierde en laatste kwartfinale drie ronden voor het einde bij iedereen weg.

De Italiaanse Arianna Fontana werd tweede op ruime afstand van Schulting en mag ook in de halve finales meedoen. De Nederlandse Xandra Velzeboer eindigde als derde en werd uitgeschakeld.

Selma Poutsma, de derde Nederlandse deelneemster, finishte in de derde kwartfinale ook als derde. Zij mag later wel terugkeren voor de halve finales omdat ze van de vier nummers 3 tot de snelsten behoorde.

Schulting won zaterdag al de 1500 en 500 meter bij de WK en lijkt hard op weg haar in 2019 in Sofia gewonnen wereldtitel te prolongeren.