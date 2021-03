Schulting wint bij WK ook superfinale, Poutsma pakt brons

Suzanne Schulting heeft ook de vierde en laatste afstand bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht overtuigend gewonnen. De 23-jarige Friezin, die al zeker was van de eindzege, bleef in de afsluitende superfinale over 3000 meter iedereen voor.

De Canadese Courtney Sarault finishte als tweede, voor de Nederlandse Selma Poutsma. Poutsma eindigde in het klassement net naast het podium. Courtney pakte zilver en de Italiaanse Arianna Fontana brons.

Schulting won zaterdag al de 1500 en 500 meter en zondag de 1000 meter.