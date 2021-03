Shorttracker De Laat grijpt op WK naast halve finale 1000 meter

Itzhak de Laat is bij de WK shorttrack in Dordrecht al in de kwartfinales uitgeschakeld. De 26-jarige Nederlander eindigde in zijn heat als derde, achter de Fransman Sébastien Lepape en de Rus Semen Elistratov.

De Laat hoopte nog dat hij tot een van de twee snelste nummers 3 zou behoren en zo alsnog tot het deelnemersveld van de halve finales zou worden toegevoegd, maar dat was niet het geval. De pupil van coach Jeroen Otter stond na zaterdag nog op de vierde plaats in het klassement. De Laat zal nu een aantal plekken zakken.

Sjinkie Knegt bereikte wel de halve eindstrijd. De Fries passeerde de finish in de laatste kwartfinale als tweede.

Dylan Hoogerwerf, de derde Nederlandse deelnemer, werd net als De Laat uitgeschakeld.