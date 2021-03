Shorttracker Knegt loopt op WK ook op 1000 meter finale mis

Sjinkie Knegt is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van de 1000 meter bij de WK shorttrack in Dordrecht. De Nederlander eindigde in de eerste halve finale in de Optisport Sportboulevard teleurstellend als vijfde en laatste.

Knegt lag lange tijd op de tweede plaats en daarmee op koers voor een finaleplaats. In het slot van de race liet hij zich echter verrassen. De winst ging naar de Hongaar Shaoang Liu, voor de Rus Semen Elistratov en de Belg Stijn Desmet.

Knegt kende zaterdag ook al een tegenvallende dag. Zowel op de 1500 als 500 meter werd de Fries gediskwalificeerd en pakte hij geen punten voor het klassement.