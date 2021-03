Shorttrackster Schulting ligt op schema voor tweede WK-titel

Shorttrackster Suzanne Schulting hoopt zondag voor de tweede keer in haar loopbaan de wereldtitel allround te bemachtigen. De 23-jarige Friezin ligt in Dordrecht op schema nadat ze zaterdag zowel de 1500 als 500 meter op haar naam wist te schrijven.

Schulting leidt het klassement met 68 punten, gevolgd door de Italiaanse Arianna Fontana met 26 punten en de Canadese Courtney Sarault met 24 punten. De Nederlandse shorttracksters Selma Poutsma (vierde met 16 punten) en Xandra Velzeboer (vijfde met 15 punten) hopen op een WK-medaille.

Bij de mannen heeft van de Oranje-rijders alleen Itzhak de Laat nog uitzicht op het podium. De nummer 3 van de EK in Polen neemt na de eerste dag de vierde positie in het klassement in. De Canadees Charles Hamelin leidt. Sjinkie Knegt werd zaterdag op zowel de 1500 als 500 meter gediskwalificeerd en is nog puntloos.

Naast de slotafstanden in het individuele toernooi (1000 meter en superfinale over 3000 meter) worden zondag ook de wereldtitels op het onderdeel aflossing verdeeld. Nederland staat bij zowel de mannen als de vrouwen in de finale.