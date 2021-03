Smet zevende in EK-finale 60 meter horden

Hordeloper Koen Smet heeft een sterk optreden op de EK indooratletiek niet kunnen bekronen met een medaille. De Amsterdammer eindigde op de titelstrijd in het Poolse Torun als zevende in de finale van de 60 meter horden. De elfvoudig Nederlands kampioen (outdoor meegerekend) noteerde een tijd van 7,73 seconden en dat was boven zijn persoonlijk record van 7,65. In de halve finales liep hij 7,69.

De Fransman Wilhem Belocian veroverde het goud in 7,42. De Brit Andy Pozzi won het zilver in 7,43. Het brons ging naar de Italiaan Paolo Dal Molin in 7,56.