Sprinter Bennett snelste in eerste etappe Parijs-Nice

Wielrenner Sam Bennett heeft de zege gegrepen in de eerste etappe van Parijs-Nice. De Ier van Deceuninck – Quick-Step was na 165,8 kilometer in Saint-Cyr-L’École met overmacht de beste in de sprint. Hij bleef de Fransman Arnaud Démare en de Deen Mads Pedersen voor en krijgt daarmee ook de eerste leiderstrui in Parijs-Nice.

Een grote valpartij in de slotkilometer ontregelde de voorbereiding voor de sprint. De Duitse sprinter Pascal Ackermann begon de sprint vroeg, maar werd al snel gepasseerd door Bennett. Hij eindigde als zesde.

Parijs-Nice duurt tot volgende week zondag. Maandag volgt een nagenoeg vlakke etappe van 188 kilometer van Oinville-sur-Montcient naar Amilly.