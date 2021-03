Tennisser Schwartzman maakt favorietenrol waar in Buenos Aires

De Argentijnse tennisser Diego Schwartzman heeft op het ATP-toernooi van Buenos Aires zijn favorietenrol waargemaakt. De nummer 1 van de plaatsingslijst liet in de finale in zijn geboortestad zijn landgenoot Francisco Cerundolo, afkomstig uit het kwalificatietoernooi, kansloos: 6-1 6-2.

Voor de 28-jarige nummer 9 van de wereld is het zijn vierde ATP-titel. In 2019 was hij voor het laatst de beste op een ATP-toernooi; in het Mexicaanse Los Cabos.

Vorige week schreef Juan Manuel Cerundolo, de drie jaar jongere broer van Francisco Cerundolo (22), nog verrassend het ATP-toernooi van Cordoba op zijn naam.