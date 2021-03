Tennissers Roeblev en Fucsovics strijden om titel in leeg Ahoy

De Rus Andrej Roeblev en Marton Fucsovics uit Hongarije strijden op het ABN AMRO World Tennis Tournament om de titel. Roeblev (22) is als vierde geplaatst, Fucsovics (29) is afkomstig uit het kwalificatietoernooi en heeft zodoende dit jaar al zes zeges geboekt in Ahoy.

De eindstrijd wordt gespeeld in een leeg sportpaleis Ahoy. De organisatie heeft het centercourt van een metamorfose voorzien om de televisiekijkers zoveel mogelijk kijkplezier te kunnen bieden. Zo zijn de lege tribunes nauwelijks zichtbaar en is de befaamde winnaarsring enkele meters naar beneden gehaald. Achter de baan is de skyline van Rotterdam zichtbaar.

Roeblev, zaterdag verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als tweede geplaatste Stefanos Tsitsipas, kan zijn twintigste zege op een rij boeken op het niveau van ATP 500-toernooien. Hij gaat op voor zijn achtste titel. Fucsovics kan in Rotterdam zijn tweede titel pakken. Het bereiken van de eindstrijd is het hoogtepunt uit zijn loopbaan.

De finale begint om 15.30 uur.