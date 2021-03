Tennisster Rus pakt dubbelspeltitel in Lyon

Tennisster Arantxa Rus heeft op het WTA-toernooi van Lyon het dubbelspel gewonnen. In de finale van het Franse indoortoernooi kwam Rus samen met de Slowaakse Viktoria Kuzmova knap terug tegen Olga Danilovic uit Servië en de Canadese Eugenie Bouchard. Het werd 3-6 7-5 10-7. Rus en Kuzmova maakten een achterstand van 6-3 4-1 ongedaan.

Voor de 30-jarige Rus is het haar vierde dubbelspeltitel. Vorig jaar was ze met de Sloveense Tamara Zidansek de sterkste in Palermo en Linz en in 2017 zegevierde ze met landgenote Quirine Lemoine in het Zweedse Bastad.

In het enkelspel verloor Rus in Lyon al in de tweede ronde, van de Belgische Greet Minnen.