Titelverdedigster Visser snelt naar finale 60 meter horden

Nadine Visser lijkt op weg naar titelprolongatie op de 60 meter horden bij de EK indooratletiek in het Poolse Torun. De regerend kampioene snelde in de halve finales soeverein naar de eindstrijd. Ze won haar heat in 7,86, een tijd die net iets boven haar Nederlands record van 7,81 lag.

Zoƫ Sedney plaatste zich heel verrassend ook voor de finale, die later zondagmiddag wordt afgewerkt. De pas 19-jarige atlete, het jongere zusje van sprintster Naomi Sedney, eindigde als derde in haar serie van de halve finales in 7,99. Met die tijd hoorde ze bij de snelste twee nummers drie die een finaleplek afdwongen.