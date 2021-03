Visser stond ‘aan’ in finale: supermooie medaille en tijd

Nadine Visser kon zich na afloop van haar gouden race op de 60 meter horden bij de EK indooratletiek in het Poolse Torun niet meer herinneren hoe het was gegaan. “Meestal zijn dat de betere races, als je het niet bewust meemaakt. Maar het was echt een goede race en een supermooie tijd. Ik hoopte vooraf op een persoonlijk record en ook onder de 7,80 te lopen. Dat is gelukt”, zei de kampioene na de medaille-uitreiking.

De atlete “stond aan” in de finale. “Meestal ben ik goed op toernooien. In de series was ik heel ontspannen, in de halve finales was ik iets scherper, maar liep wel heel ontspannen naar 7,86. Ik had toen al het gevoel dat het in de finale nog sneller zou kunnen, omdat ik dan echt scherp ben. Maar alsnog, je moet het wel even doen.”

Visser verdedigde met succes de Europese titel die ze twee jaar geleden in Glasgow veroverde. Het jaar daarvoor bemachtigde ze al brons op de WK indoor in Birmingham. “Ik ben echt superblij dat dit toernooi er was, ondanks corona. Dit was top, maar nu wil ik het outdoor ook laten zien. Ik heb heel veel zin om hard te gaan op de 100 meter horden.”