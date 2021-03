Bol klasse apart in massasprint tweede etappe Parijs-Nice

Cees Bol heeft de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De 25-jarige renner van Team DSM was in Amilly na een nagenoeg vlakke etappe een klasse apart in de massasprint. De Deen Mads Pedersen (Trek – Segafredo) werd op ruime afstand tweede en de derde plek was voor de Australiër Michael Matthews (Team BikeExchange), die de leiderstrui nu in het bezit heeft.

Bol ging op indrukwekkende wijze de sprint aan en niemand kon hem volgen. Met groot vertoon van macht kwam Bol enkele meters voor de concurrentie over de finish. Voor Bol, die vorige maand meedeed aan de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, is het zijn eerste ritzege van het jaar.

“Dit is het beste gevoel dat er bestaat. Dit is een boost voor het zelfvertrouwen. Ik ben moeizaam begonnen aan het seizoen, maar we bleven geloven en vandaag heb ik het dankzij de geweldige hulp van mijn ploeggenoten afgemaakt”, zei Bol na zijn zege. “Ik kwam goed door de laatste bocht en trok de sprint op het juiste moment aan. Dit geeft ook vertrouwen voor de andere sprints deze week, want zondag hebben we het niet goed gedaan.”

De tweede etappe werd ontsierd door meerdere valpartijen. Onder anderen George Bennett van Jumbo-Visma kwam in de slotfase ten val. “Het was een nerveuze etappe en de laatste vijftig kilometer waren op sommige punten erg gevaarlijk”, zei Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma.

“Er stond ook te weinig wind om het goed op de kant te trekken. Gelukkig hebben we de etappe met Primoz goed doorstaan. De valpartij van George was een tegenvaller, maar we gaan bekijken hoe het met hem is.” Namens Jumbo-Visma werd Primoz Roglic 37e, Sam Oomen finishte als 25e. Steven Kruijswijk kwam als 60e over de meet. Nils Eekhoff, ploeggenoot van Bol, was op de 16e plek de tweede Nederlander.

De Ier Sam Bennett was zondag de beste in de eerste rit van de Franse rittenkoers. Bennett moest nu genoegen nemen met de vijfde plaats.

Dinsdag staat er een tijdrit over 14,4 kilometer op het programma, met start en finish in Gien.