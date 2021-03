Gevallen wielrenner Porte zonder breuken uit Parijs-Nice

De Australische wielrenner Richie Porte heeft geen botbreuken opgelopen bij zijn val in de eerste etappe van Parijs-Nice. De 36-jarige kopman van de Ineos-ploeg, in 2013 en 2015 winnaar van de Franse rittenkoers, ging zondag op ruim 30 kilometer van de finish onderuit. Porte probeerde het nog wel even, maar moest al snel afstappen en ging voor onderzoek naar het ziekenhuis.

De Britse ploeg Ineos Grenadiers maakte een dag later bekend dat Porte geen breuken heeft opgelopen. “Hij gaat nu terug naar huis om te herstellen en ervoor te zorgen dat hij er opnieuw klaar voor is”, aldus het team.

Porte eindigde vorig jaar als derde in de Tour de France. Hij wilde zich in Parijs-Nice in vorm rijden, maar zijn eerste koers van het jaar eindigde al in de openingsetappe.

De Australiër zit in de voorselectie van Ineos voor de Tour van dit jaar. Met Welshman Geraint Thomas, Richard Carapaz uit Ecuador en de Britse Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart gaat de ploeg met heel wat kopmannen naar Frankrijk.