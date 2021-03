Haase wel naar tweede ronde op Italiaans challengertoernooi

Robin Haase heeft een week na zijn uitschakeling op het ABN AMRO World Tennis Tournament wel de tweede ronde bereikt van een challengertoernooi in het Italiaanse Biella. De 33-jarige Haase versloeg de Duitser Daniel Masur in drie sets: 6-7 (5) 6-3 6-2.

In de volgende ronde is de winnaar van het duel tussen de Slowaak Martin Klizan en Matthias Bachinger uit Duitsland de tegenstander van de nummer 193 van de wereld.

Haase verloor vorige week maandag in Rotterdam in drie sets van Andy Murray. Het werd 2-6 7-6 (2) 6-3 voor de drievoudig grandslamkampioen, die een ronde later in twee sets verloor van de uiteindelijke toernooiwinnaar Andrej Roeblev.