Laporta roept Messi op om bij Barcelona te blijven

Kort nadat hij was gekozen tot nieuwe voorzitter van Barcelona heeft Joan Laporta een beroep gedaan op Lionel Messi om te blijven. Het contract van de Argentijnse vedette loopt aan het einde van het seizoen af.

“Twintig jaar geleden kwam een klein mannetje in de jeugd bij onze club spelen”, zo herinnerde Laporta zich. “Zijn naam was Leo. Het was mooi om te zien hoe hij als wereldster zijn stem bij deze verkiezing heeft uitgebracht. Messi houdt van Barcelona en Barcelona houdt van Messi.”

De eerste wedstrijd van de tweede termijn van Laporta vindt plaats bij Paris Saint-Germain, waar Barcelona deze week in de Champions League een op eigen veld opgelopen achterstand van 1-4 moet zien goed te maken. Laporta blaakt van optimisme. “We gaan naar Parijs om een grandioze comeback te maken.”

Barcelona, waar Ronald Koeman trainer is, kampt met een grote schuld van vermoedelijk boven de 1 miljard euro.

De 58-jarige advocaat Laporta kreeg zondag tijdens de verkiezing de meeste stemmen van de 110.000 ‘socios’. Hij versloeg voormalig directeur Toni Freixa en ondernemer Victor Font met ruim verschil. Laporta is de opvolger van Josep Maria Bartomeu, die eind oktober onder grote druk opstapte.