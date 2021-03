Record voor Djokovic met 311 weken als nummer 1

Novak Djokovic is nu officieel de tennisser die de meeste weken aan kop van de wereldranglijst heeft gestaan. De 33-jarige Serviër begon maandag aan zijn 311e week als nummer 1. De ATP schenkt daar in een uitgebreid verhaal op de website, inclusief videobeelden van een jonge Djokovic, aandacht aan. Vorige week evenaarde de Serviër het record van Roger Federer, de Zwitser die 310 weken bovenaan stond.

Djokovic is bezig aan zijn vijfde periode aan kop van de wereldranglijst. Hij stond op 4 juli 2011 voor het eerst op nummer 1. De Serviër was toen 24 jaar en 43 dagen oud. Zijn langste reeks aan kop van de mondiale ranking was tussen 7 juli 2014 en 6 november 2016: 122 weken op rij.

Djokovic staat nu sinds 3 februari vorig jaar op nummer 1. Hij loste toen Rafael Nadal af aan kop. De 34-jarige Spanjaard staat nu nog op de tweede plaats, maar raakt die positie volgende week kwijt aan de Rus Daniil Medvedev. Het is dan voor het eerst in bijna 16 jaar dat een speler van buiten de zogeheten Big Four (Djokovic, Nadal, Federer en Andy Murray) bij de eerste twee staat.

Op de nieuwste wereldranglijst zakten Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor beiden twee plaatsen, naar respectievelijk positie 149 en 154.