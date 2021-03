Wielerwedstrijd Amstel Gold Race gaat door zonder publiek

De Amstel Gold Race gaat op zondag 18 april door. De wielerwedstrijd in Limburg wordt volgende maand zonder publiek verreden. De organisatie roept op om het evenement op televisie te volgen en niet naar Limburg af te reizen.

“Wij zijn ontzettend blij met het bericht van de overheden dat de Amstel Gold Race op zondag 18 april verreden mag worden. Na de annulering in oktober 2020 hebben wij niet stilgezeten. We zijn in gesprek gebleven met overheden en hebben de plannen tot in detail kunnen uitwerken”, aldus koersdirecteur Leo van Vliet. “We zijn ons ervan bewust dat er richting zondag 18 april nog veel kan gebeuren, maar we danken de landelijke en regionale overheden voor hun steun in dit proces. Gezamenlijk kijken we nu vooral positief vooruit naar de dingen die wel mogelijk zijn.”

De ronde van ongeveer 17 kilometer wordt hermetisch afgesloten voor dagjesmensen en wielerpubliek. De vrouwen rijden zeven rondes, de mannen dertien. In elke ronde worden de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg beklommen. Alleen in de laatste ronde worden bij de mannen de Cauberg niet beklommen.

In verband met de coronamaatregelen is ervoor gekozen om niet te starten op het Vrijthof in Maastricht, maar op de top van de Cauberg.

“Om het gebied hermetisch af te sluiten voor publiek zetten we ongeveer 350 verkeersregelaars, beveiligers en medewerkers in. De NOS zal er de hele dag bij zijn en zowel de vrouwen- als mannenwedstrijd live uitzenden. De thuisblijvende wielerliefhebber hoeft dus niets te missen”, aldus Van Vliet.

“Laten we het zien als een lichtpunt in deze tijd en genieten van een hopelijk heel spannende koers. We moeten er echt met elkaar voor zorgen dat de race op een veilige manier kan plaatsvinden.”

De Amstel Gold Race kon in 2020 geen doorgang vinden. In 2019 werd de wedstrijd gewonnen door Mathieu van der Poel.