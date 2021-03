Wielrenner Alaphilippe voert ploeg aan in Tirreno

Wielrenner Julian Alaphilippe voert de Belgische formatie Deceuninck – Quick-Step aan in Tirreno-Adriatico, de Italiaanse rittenkoers die van woensdag tot en met 16 maart wordt verreden. De Franse wereldkampioen moest zaterdag in de Strade Bianche zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel.

Vanaf woensdag krijgt Alaphilippe in de Tirreno nieuwe kansen. De Fransman won er in 2019 al twee ritten. Deceuninck – Quick-Step doet verder in Tirreno-Adriatico een beroep op de Tsjech Zdenek Stybar, de Portugees João Almeida, de Deen Kasper Asgreen, de Italiaan Davide Ballerini en de Colombiaan Alvaro Jose Hodeg. “We kunnen terugblikken op een solide koersweekeinde in Italië en willen op die weg verdergaan”, zegt sportdirecteur Davide Bramati.