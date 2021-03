Bertens verliest ook in Dubai eerste wedstrijd

Kiki Bertens heeft ook op het WTA-toernooi van Dubai een vrij kansloze nederlaag geleden. Ze moest in de tweede ronde met 6-1 6-4 haar meerdere erkennen in de Tsjechische qualifier Tereza Martincova, de nummer 125 van de wereld.

De als vijfde geplaatste Bertens, die in de eerste ronde een bye had, wist in de 78 minuten durende partij geen servicegame van haar 26-jarige opponente te winnen. Martincova maakte het na ruim vijf kwartier af met een lovegame.

Bertens won op baan 1 met veel moeite haar eerste servicegame en kwam daarmee op 1-1. De zeven daaropvolgende games gingen echter in rap tempo naar Martincova, die haar voorsprong niet meer uit handen gaf. Bertens sloeg in totaal zes dubbele fouten en slechts één ace.

De 29-jarige Bertens keerde vorige week in Doha terug op de WTA Tour, na een absentie van maanden door een achillespeesoperatie. In Qatar pakte de nummer 11 van de wereld slechts twee games tegen de Letse Jelena Ostapenko (0-6 2-6).

In Dubai is Bertens nog wel actief in het dubbelspel. Samen met Lesley Pattiname-Kerkhove neemt ze het in de tweede ronde op tegen Demi Schuurs. Die vormt een koppel met de Amerikaanse Nicole Melichar.