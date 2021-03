Chinese turners niet welkom voor trainingskamp in Japan

Een gepland trainingskamp van de Chinese turnselectie in Japan kan niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De stad Sabae, waar de olympische ploeg zich wilde voorbereiden op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, zegt een veilige omgeving voor de gezondheid van de Chinezen niet te kunnen garanderen. Volgens tv-zender NHK is in China met begrip gereageerd.

De burgemeester van Sabae had vanwege de aanhoudende reeks coronabesmettingen vorige maand contact gezocht met de Chinese turnbond en de problemen beschreven. De bond zou daarop besloten hebben het trainingskamp af te zeggen. Volgens NHK zoeken de bestuurders in Sabae nog naar een manier om de Chinese turnploeg te ondersteunen.

De Olympische Spelen werden vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld en worden nu komende zomer gehouden.