Ciccone langer bij wielerploeg Trek-Segafredo

De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone rijdt tot en met 2024 voor Trek-Segafredo. Het team onder leiding van manager Luca Guercilena heeft het contract met de 26-jarige coureur met drie jaar verlengd. Dat meldde de ploeg een dag voor de start van Tirreno-Adriatico, de rittenkoers waar Ciccone het seizoen woensdag vervolgt.

“We zijn blij dat we ook de komende jaren op Giulio kunnen bouwen. Hij heeft de potentie om een van de leidende figuren in de WorldTour te worden. Daarom wilden we hem ook per se voor langere tijd vastleggen”, verklaarde Guercilena, de baas van de ploeg waarvoor ook onder anderen Bauke Mollema uitkomt.

Ciccone won in zijn eerste jaar bij Trek in 2019 een rit en het bergklassement in de Giro d’Italia. In de Tour de France van dat jaar droeg hij twee dagen de gele leiderstrui. In 2020 begon hij met winst in de koers Trofeo Laigueglia, maar miste daarna een deel van het toch al beperkte seizoen door een coronabesmetting. “Ik sta op een cruciaal moment in mijn carrière. Deze lange verbintenis geeft aan dat de ploeg vertrouwen in me heeft. Dat geeft veel verantwoordelijkheid, maar ook veel motivatie”, aldus Ciccone.