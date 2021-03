‘Olympische vlam vertrekt zonder publiek’

De start van de estafette van de olympische vlam door Japan zal zonder publiek plaatsvinden. Dat schrijft de Japanse krant Yomiuri Shimbun dinsdag op basis van bronnen. Het was eigenlijk de bedoeling dat behalve een aantal genodigden er zo’n 3000 toeschouwers bij de ceremonie aanwezig zouden zijn. Dat is volgens de krant vanwege de zorgen over verspreiding van het coronavirus teruggedraaid.

De tocht met de olympische fakkel begint op 25 maart in Fukushima waar tien jaar geleden een tsunami leidde tot een kernramp. Het terrein waar de eerste loper de fakkel in ontvangst neemt, is een voetbaltrainingscentrum, maar was destijds hoofdkwartier van de hulpdiensten.

Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen. In Japanse media wordt gespeculeerd dat de eerste loper een speelsters is uit de nationale voetbalploeg. Toeschouwers langs de route mogen alleen applaudisseren en niet aanmoedigen.

De olympische vlam werd een jaar geleden op traditionele wijze ontstoken in het Griekse Olympia en arriveerde op 20 maart in Japan. Enkele dagen later besloot Japan in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité om de Spelen van Tokio vanwege de coronacrisis uit te stellen naar 2021.