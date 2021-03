Ook geen ‘testevent’ voor turners in Tokio

Voor de Nederlandse turners blijft alleen de Europese titelstrijd nog over om in wedstrijdverband uit te komen voordat de Olympische Spelen in juni beginnen. De voor 4 mei geplande wereldbekerwedstrijd in Tokio, tevens een zogenoemd testevent voor de Spelen, gaat niet door. De onzekerheid over de reisbeperkingen vanwege het coronavirus hebben de organisatoren doen besluiten het evenement af te gelasten. Gymnastiekbond KNGU was van plan met enkele turners en turnsters af te reizen naar Japan.

“We hebben nu nog één wedstrijd in plaats van de vijf waar we ons hadden willen voorbereiden op de Spelen”, zegt technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. “Het is vreselijk balen voor onze sporters dat er weer een wegvalt. Tokio had een ervaringsmoment moeten zijn.”

Vorige week al werd door de internationale bond FIG besloten dat ook de wedstrijd in Tokio niet zou gelden als kwalificatiemoment voor meerkampers. Eerder waren wedstrijden in Stuttgart en Birmingham al afgelast, waarmee er geen sprake meer was van een serie waarin allrounders nog tickets voor de Spelen konden verdienen. Dat kan nu alleen nog op het EK, eind april in Basel. Meijer kon niet zeggen of daar nu meer kansen op olympische kwalificatie voor met name Casimir Schmidt liggen. “Onze vraag daarover ligt bij de FIG.”