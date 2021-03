Start seizoen WK Superbike met twee weken vertraagd

De start van het wereldkampioenschap Superbike is opnieuw verplaatst. Van 7 tot en met 9 mei zouden de eerste wedstrijden worden gehouden op het circuit van Estoril, maar de verscherpte coronamaatregelen in Portugal verhinderen dat. Daardoor wordt het seizoen nu geopend van 21 tot en met 23 mei in het Spaanse Aragón.

Het WK Superbike, waarin de Nederlander Michael van der Mark uitkomt, zou aanvankelijk op het TT Circuit van Assen beginnen. Maar nadat was gebleken dat dat vanwege de coronamaatregelen in Nederland zonder publiek zou moeten gebeuren, paste organisator Dorna de kalender aan. De wedstrijden voor de zware motoren in Assen werden verschoven naar eind juli. Assen is nu de vierde wedstrijd in de reeks, die voor het eerst het Circuito de Navarra aandoet. Het circuit in Noord-Spanje is in augustus decor voor de vijfde wedstrijd. Dorna hoopt later in het jaar alsnog Estoril aan te doen.