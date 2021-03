Supportersverenigingen voorzichtig positief over toegangsapp

De supportersverenigingen van voetbalclubs zijn voorzichtig positief over de coronatoegangsapp, die mogelijk binnen afzienbare tijd zijn intrede gaat doen. De toegangsapp zou ervoor kunnen zorgen dat voetbalfans die gevaccineerd zijn, negatief hebben getest of het coronavirus onlangs hebben gehad weer de stadions in mogen.

“Het zou mooi zijn als het er zo uit komt te zien. Het lijkt een mooi hulpmiddel dat je via een bewijs op je telefoon weer naar binnen kunt, zij het aan de hand van loting”, aldus Remco Strik, de voorzitter van Supportersvereniging AZ.

“Wij denken dat dit enorm veel perspectief biedt. Hoop doet leven”, aldus Fabian Nagtzaam, de directeur van Supportersvereniging Ajax. “Eerder is er gesproken over sneltesten, maar die bleken te kostbaar. Reken maar uit; zeventien thuiswedstrijden keer ruim 50 euro per stuk. Die kosten kun je onmogelijk bij de supporters neerleggen.”

Harrie Timmermans, de voorzitter van de Supportersvereniging PSV, plaatst echter ook kanttekeningen. “Iedereen wil na een jaar afwezigheid niets liever dan terugkeren in het stadion. Dit geeft namelijk een gevoel van onthechting”, aldus Timmermans. “Zeker in deze fase van de crisis hebben we er veel voor over om weer naar het stadion te kunnen. Maar dat verlangen moet ons niet blind maken, waardoor we een keuze maken zonder er goed bij stil te staan en in te stemmen met voorwaarden zonder de consequenties te weten.”

Volgens Timmermans “gaat het bij voetbal in de kern om veilig vermaak”. “Je hebt bij PSV te maken maken met 36.000 individuen en je kunt die mensen niet verplichten zich te laten vaccineren”, aldus Timmermans.

“Er zijn meerdere middelen en je moet het vaccin niet heilig verklaren. Je moet de keuzevrijheid van de mensen wel respecteren, anders is er indirect sprake van een vaccinatieplicht en ontstaat er een tweedeling.”

Strik heeft de hoop voor de aankomende maanden nog niet opgegeven. “We hopen absoluut dat het dit seizoen nog kan, maar ons lot ligt in handen van de overheid. Het is een beetje koffiedik kijken. Je hoort heel verschillende verhalen; de ene dag hoor je over een derde of zelfs vierde golf en de andere dag hoor je dat eind juni iedereen ingeënt is”, aldus Strik.

“Ik heb al heel wat jaren een seizoenskaart en nu kijken we met zijn tweeën. Heel gezellig is het niet. Weliswaar zie je de wedstrijd beter op televisie, maar het gaat om de sfeer en de sociale contacten eromheen.”