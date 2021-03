Beachduo Varenhorst/Van de Velde in kwartfinales in Doha

De beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben bij het 4-sterrentoernooi van de World Tour in Qatar de kwartfinales bereikt. Het als achttiende geplaatste duo klopte in de achtste finales de landgenoten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, de nummers 6 van de startlijst in Doha. Varenhorst en Van de Velde zegevierden in drie sets: 23-21 26-28 15-12.

Jasper Bouter en Ruben Penninga gaven in de achtste finales de wereldkampioenen Viatsjeslav Krasilnikov/Oleg Stojanovski uit Rusland goed partij. Aan een nederlaag in drie sets viel echter niet te ontkomen: 24-22 15-21 15-8. Bouter en Penninga eindigden op de negende plek en dat is een evenaring van hun beste resultaat op een 4-sterrentoernooi.

De twee Nederlandse teams in het vrouwentoernooi werden uitgeschakeld. In de tussenronde verloren Sanne Keizer en Madelein Meppelink na taai verzet in drie sets van het Braziliaanse koppel Agatha Bednarczuk/Eduarda Santos Lisboa: 33-35 21-17 21-19. Marleen Ramond-Van Iersel en Pleun Ypma gingen in twee sets onderuit tegen het Amerikaanse duo Kelly Claes/Sarah Sponcil: 21-19 21-13. Beide koppels van Oranje eindigden in Doha als zeventiende.